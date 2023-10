JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank teenis kodusaalis magusa võidu

Enne mängu:

«RTU on suuresti sama võistkond nagu möödunud hooajal, hooaja alguse kohta on nende nurgaründajad (Patriks Pinka ja Janis Teikmanis) ehk tavapärasest teravamad. Matiss Gabdulins on nagu ikka korralikul tasemel, üldmulje neist on üsna hea. Amber Volley ridades on samuti mitmed kahe aasta tagusest ajast samad mehed, üks uus liituja on Columbiast pärit tempomees, kes tundub väga võimas ja jõuline kuju. Kindlasti pole Amber kehvem kui varasemalt ja julgeksin öelda, et nad võitlevad koha eest finaalturniiril,» lisas peatreener.