JÄRELVAADATAV ⟩ Võru surus leedulased kindlalt põrandale

Võrul on kolme vooru järel ette näidata nüüd kaks võitu ja üks kaotus, Amber Volley saldo on vastupidiselt üks võit ja kaks kaotust.

Enne mängu:

Amber on korralik sats, kõik positsioonid on ühtlaselt täidetud ja oseselt nõrkusi on nende puhul raske välja tuua. RTU vastu hakkan põhjalikumalt valmistuma laupäeva õhtul, kui nad on Tartuga ära mänginud, siis saab pildi ette, mida ja kuidas nad teevad,» ütles Lüütsepp. «Hooaja alguses on jätkuvalt olulisim, mis meie oma platsipoolel toimub ja püüame oma mängu neile peale suruda.»