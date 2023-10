Jüri Vips avaldas, kes aitas kaasa IndyCari sarja pääsemisele

Teatavasti pääses Vips tiimi Rahal Letterman Lanigan (RLL) Racing. Ta sai kihutada küll ainult kahel etapil, ent tegi oma töö ära, jõudes konkreetse autoga (nr 30) hooaja kokkuvõttes 22. kohale. See tähendas Leaders Circle'i lepingu kohaselt meeskonnale enam kui 900 000 dollarit. Etappidel 18. ja avariile vaatamata 24. koha saanud Vips loodab, et saab samas sarjas jätkata ka järgmisel hooajal, kuid midagi kindlat ei ole.

RLLi meeskonna omanikule Bobby Rahalile oli Vipsi aga soovitanud just Red Bullist. Vips avaldas taskuhäälingus «The Race IndyCar Podcast», et teda soovitas mitu Red Bulli inimest, sealhulgas tehnikapoole boss Adrian Newey ning sellel oli suur roll asjaolus, et RLL otsustas talle võimaluse anda. «See üllatas mind ning loomulikult olen soovitajatele väga tänulik,» ütles Vips.