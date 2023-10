Soome vutikoondis üha kaotab, nõutakse peatreeneri lahkumist

Kaks vooru enne lõppu on Taanil ja Sloveenial 19, Kasahstanil 15, Soomel 12 punkti. Tõsi, soomlased on kindlustanud pääsu järgmisel kevadel peetavatele play-off-mängudele.

Pärast kolme kaotust järjest leitakse Soome lahe põhjakaldal, et 2016. aastast saati koondist juhendanud Markku Kanerval on selle perioodi edus küll suured teened, kuid nüüd on miski kinni kiilunud ja edasi peaks minema temata.