Serbia spordijuht: maailma parim korvpallur osaleb Pariisi olümpiamängudel

Hispaania väljaandele AS antud intervjuus rääkis Maljkovic Serbia korvpallikoondisele hõbemedali toonud, eelmisel kuul lõppenud MMist. «Meil polnud NBA MVPd Nikola Jokicit, Euroliiga MVPd Vasilije Micicit. Puudus ka Nikola Kalinic. Arvan, et saime endast maksimumi kätte – nagu igal spordialal.

Muide, Pariisi olümpial on nad kõik kohal, sealhulgas Jokic. Pariisi mängud tähendavad pidupäeva ning olen kindel, et Serbia sport on seal suurelt esindatud,» tutvustas Maljkovic.