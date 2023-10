Minister Riisalo kohtleks spordile erandit tegemata sugu vahetanud mehi naistega võrdselt

Avaldame Vooglaidi arupärimise, väljavõte Riigikogu stenogrammist: «Ma võtaksin kohe sõnasabast kinni, te ütlesite vist just praegu midagi sellist, et sõltumata sellest, mis soost keegi on või mis sooidentiteet tal on, teda ei tohi diskrimineerida, teda tuleb kohelda võrdsena. Aga äkki te selgitaksite meile, kuidas see printsiip nagu päriselt peaks teostuma? Minu jaoks on kogu see sooideoloogia üks suur mõistusevastasus ja sellepärast ma loodangi, et äkki te oskate valgustada. Kui keegi, näiteks keegi meesterahvas vahetab sugu juriidiliselt ja hakkab naiseks, riigi silmis on ta ametlikult naine, siis kas see teie poolt allajoonitud printsiip, et kedagi ei tohiks diskrimineerida, kõiki peaks kohtlema võrdselt, tähendab seda, et tal peaks olema võrdne ligipääs ujulas naiste riietusruumi, duširuumi ja kas tal peaks olema võrdne võimalus osaleda naiste spordivõistlustel: ujumisvõistlustel, jalgrattavõistlustel, jooksuvõistlustel, miks mitte, ma ei tea, poksi‑, vabavõitluse võistlustel? Kuidas see printsiip selles olukorras peaks teostuma?»