Loubet ja 13 MM-etapil triumfeerinud Gilsoul alustasid koostööd selle aasta alguses, kuid soovitud edulugu sellest ei tulnud. WRC-sarja edetabelis on Loubet hooaja kokkuvõttes alles 11. kohal. Kusjuures kohe tema ees on sel hooajal Rally2-autoga võistelnud Oliver Solberg.

Viimati sõidetud Tšiili ralli läks taas aia taha – väidevalt suure kommunikatsiooni praagi tõttu autos – ja see tähendab, et Loubet’l on sel hooajal teeninud 11 etapist vaid neljal punkte.