Kui enamik vutimehi on säärase rännaku ette võtnud rahalistel põhjustel, siis Benzema lausus pärast üleminekut, et tema ülemineku põhjuseks oli kauane soov mängida moslemienamusega riigis. Nimelt on Lyonis sündinud Benzema ise Alžeeria päritolu ning samuti moslem.