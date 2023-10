Venemaa sportlased on pärast mullu veebruaris alanud täiemahulist sissetungi Ukrainasse rahvusvahelisest spordist suuresti ära lõigatud. Mõned alaliidud on küll meie idanaabrite esindajaid lasknud tagasi võistlustele ja seda soovitab ka ROK, kuid siis peavad nad võistlema neutraalse lipu alt.

«Olümpiamänge kasutatakse ära, et panna poliitilist survet inimestele, kellel ei ole poliitikaga midagi tegemist. See on tegelikult etniline diskrimineerimine,» rääkis Putin Permis peetaval spordifoorumil.