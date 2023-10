Paide Linnameeskond sõlmis peatreeneriga pika lepingupikenduse

Tänavu 7. juunil meeskonna eesotsas oma esimese kohtumise pidanud 34-aastase Stojkovići juhtimisel on toona liigatabeli teise poolde langenud Linnameeskond end tänaseks võidelnud tagasi koduse meistriliiga medalikonkurentsi. Stojkovići käe all seni peetud 16 Premium liiga kohtumisest on Järvamaa esindusklubi kaotanud vaid kaks ning hoiab liigatabelis viis vooru enne hooaja lõppu kolmandat kohta, samuti on Linnameeskond konkurentsis Tipneri karikasarjas, kus on edenetud kaheksandikfinaali, seisab klubi Facebooki lehel.

Ivan Stojković väljendas rõõmu uue lepingu sõlmimise üle, sest peab Linnameeskonda enda jaoks parimaks keskkonnaks, kus töötada ja areneda.

«Tunnen end siin hästi ja toetatuna,» lausus ta. «Näen oma tulevikku Eestis ning olen kindel, et suudame Linnameeskonnaga koos suuri asju korda saata, kuna see on hästi juhitud ning tugev organisatsioon, millega jagan samu väärtusi. Töö meeskonnaga jätkub ja see pakub mulle suurt rahulolu.»

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et ühisele arusaamale koostöö jätkamise osas jõuti kiiresti. «Selle üle on väga hea meel,» tõdes ta. «Ivani tulek on meie klubi sportlikesse tööprotsessidesse toonud muutuse, mis kajastub ühtviisi selgelt nii mängupildis kui tulemustes.»