«Sain enda agendilt teate, et Antwerpenis on võimalus vabapääse teenida. See tuli mulle suure üllatusena ning andsin enda valmidusest kiiresti märku. Järgmisel päeval tuligi positiivne sõnum ning astusin viivitamatult lennukile,» lausus Lajal Postimehele antud intervjuus, kus ta kinnitas, et suurt rolli ATP turniiril osalemises mängis õigesse agentuuri kuulumine.