Vanemate juured tõid Eesti korvpallikoondisele taas täiendust

Rääkides eelseisvatest valikmängudest Taani ja Suurbritannia vastu on rahvusnaiskonna peatreener positiivne ning lubab võitluslikke mänge. «Palju sõltub sellest mis vormis naised on kui nad klubide juurest koondisesse tulevad, aga me vaatame neid mänge positiivse pilguga. Kui me mängime viisil, kus võitleme iga sentimeetri eest väljakul, siis lõpptulemus võib paljusid üllatada nii Taani kui Suurbritannia vastu. Kindlasti me läheme väljakule mõtetega anda endast parim.»