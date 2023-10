Ühes Saudi Araabia klubis on kaks Ronaldot

Portugallane liitub treeningutega lähitulevikus ning väidetavalt valis Ronaldo juunior oma mängusärgi numbriks seitsme ehk numbri, mille all on sadu väravaid löönud tema legendaarne isa.

Tema isa on varem öelnud, et Ronaldo juuniori suur soov on koos oma isaga profijalgpalli mängida. Selleks tuleb 38-aastasel Ronaldol veel veidi vastu pidada ning Saudi Araabia on selleks muidugi kõige tulusam paik.