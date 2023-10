Tänavustes MM-sarja reeglites on kirjas, et etapi võistluskilometraaž on maksimaalselt 350 km. Kui vaadata selle hooaja võistlusi, on enamik rallidest olnud üle 300 km pikkused, kui välja jätta Kreeka (270,89 km) ja Mehhiko, kus oli algselt kavandatud 312,09 km katseid, ent üks mõõduvõtt jäeti ära.