Suri ainus laske- ja murdmaasuusatamise olümpiavõitja

Ka tema tütar on sportlane. Laskesuusataja Darja Virolainen on alates 2016. aastast elanud Soomes, sai tunamullu meie põhjanaabrite passi ning esindab nüüd nende koondist. MK-sarjas on tal Venemaa lipu all kaks poodiumikohta, suurimaks saavutuseks võib pidada 2017. aasta EM-kulda.