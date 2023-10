71-aastane Kocab alistas finaalis 76-aastase soomlanna Marja-Liisa Someroja. Ilta-Sanomatile antud intervjuus nentis põhjanaaber, et finaal polnud võrdsete lahing. «Mul on hea meel, et sellest probleemist räägitakse, sest selline asi pole aus,» lausus ta.