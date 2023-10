Võrkpallikoondise raudvara liitus Eesti klubiga

Teppan sai küll hooaja eel pakkumisi ka välismaalt, kuid ükski polnud selline, mis teda rahuldaks. Mida aeg edasi, seda tõenäolisemaks muutus, et koondise raudvara liitub mõne Eesti klubiga.

Edasi liitus ta Pärnu treeningutega ning täna teataski sealne võrkpalliklubi, et on Teppaniga lepingu allkirjastanud. «11 aastat on möödas eelmisest kohtumisest. Tere, Renee!» kirjutas võrkpalliklubi sotsiaalmeediasse.