Henri Drellile pandi Prantsusmaal lauale väga hea leping

Mitmete vigastuste tõttu on Roanne alustanud tänavust hooaega loodetust oluliselt kehvemalt. Seitsme kohtumisega on teenitud kaks võitu, mis jätab nad 18 meeskonna konkurentsis 16. kohale. Olukorra parandamiseks suunati pilgud mängijate turule ning just Henri Drellile.