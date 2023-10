Kotsari ja Raieste peatreener: te ei ole minu matustel

Ka suvel ringlesid sahinad, et Baskonia tahab Peñarroyast lahti saada, kuid 54-aastane hispaanlane jäi ametisse. Hispaania meistrivõistlusi on ta alustanud nelja võidu ja kahe kaotusega, Euroliiga hooaega ühe võidu ja kolme kaotusega. Tulemuste kõrval on aga kehvem olnud Baskonia esitused, mis on mängujuhi puudumisel ja kehva kaitse tõttu olnud väga ebastabiilsed.