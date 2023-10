«Meie selge eesmärk on kahest viimasest rallist maksimum kätte saada,» ütles M-Spordi pressiteenistuse vahendusel Tänak, kes siirdub järgmiseks hooajaks Hyundaisse. «Kesk-Euroopa rallist on raske midagi oodata, sest kõik on uus ning olen üsna kindel, et ka ilm mängib suurt rolli. Seega peame andma endast kõik, et kõik eesmärgid saavutada.»