Kalev/Cramo uus leegionär: saan end paari-kolme päevaga vormi. Peatreener Rannula: seda räägivad nad kõik

Meenutame, et algselt värbas Kalev Desonta Bradfordi, kes aga oktoobri alguses isiklikel põhjustel lahkus. Seejärel saadi kokkuleppele Shamorie Pondsiga, ent too lõpuks ei astunudki lennukile ning nõnda asus Kalev turul uuesti ringi vaatama. Kolm on kohtu seadus ning nüüd lööb treeningutel kaasa 26-aastane ja 192 cm pikkune Mathis.

Too on siinse kandiga tuttav, sest alustas eelmist hooaega Uppsalas ning pärast kaheksat edukat mängu (keskmiselt 22,8 p, 4,1 lp, 2,9 rs) kolis sealt Rumeenia liigasse. Mathis ütles jutuajamise alustuseks, et Rootsi on Eestiga üsna sarnane: «Veidi on vaja külma ja pimedaga harjuda, aga korvpalli on igal pool lõbus mängida. Baltimaadest ma seni palju ei teadnud, aga mulle meeldib avastada uusi riike ja tundma õppida uusi kultuure.»