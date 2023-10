Kummalise sõnavõtuga esinenud Rootsi suusatäht vabandas soomlaste ees

«Loomulikult oli juhtunu kohutav. Samas meie reisime kohtadesse, nagu Ruka või Livigno. Need on nagu väikesed s**aaugud, mis ilmselt terroriste ei meelita. Sellepärast tunnen end üsna turvaliselt,» vastas 24-aastane suusataja .

Mõistagi jäi see sõnavõtt ka soomlastele silma. Murdmaasuusatamise MK-hooaeg algab traditsiooniliselt põhjanaabrite juures Rukal novembri lõpus. «Ei ole just eriti meelitav termin,» kirjutas Iltalehti ajakirjanik Olli Kivioja.

«Ma mõtlesin, et Ruka on väike koht, kui võrrelda näiteks Brüsseliga. Sellepärast polegi risk nii suur. Mul pole Rukaga mingit probleemi. Vastupidi, minu arust on see väga tore koht,» jätkas Karlsson.