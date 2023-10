BLOGI JA GALERII ⟩ Kalev/Cramo alustas eurosarja väga rabeda esituse, aga magusa võiduga

Enne mängu

Eesti meisterklubi osaleb teist aastat järjest madalaimas eurosarjas, sest Meistrite liiga kvalifikatsioonis piirduti avaringiga.

Brindisiga mindi Europe Cupil vastamisi ka mullu. Aasta tagasi said Kalev võõrsil 86:88 lüüa, ent võitis kodus 73:72. Sellest piisas, et Eesti klubi jõudis vahegruppi, Itaalia sats mitte. Teist aastat mängib vastaste ridades koondislane Joonas Riismaa.

«Vastasest on ülevaade olemas. Nad pidasid kolm mängu Meistrite liiga kvalifikatsioonis ja nüüd neli mängu Itaalia liigas. Koondise treeneritena jälgime Joonast niikuinii,» ütles Kalevi peatreener Heiko Rannula esmaspäeval.

«Nimed on Brindisil kõlavad – kolm NBA kogemusega mängijat, kuus ameeriklast, kokku üheksa välismaalast. Individuaalselt on nad tugevad, rünnakul on neil klassi piisavalt, aga meeskondlikult pole veel end käima saanud.

Komplekteerituse mõttes on tegemist veidi tavapäratu võistkonnaga, sest seal pole puhast mängujuhti ega puhast tsentrit. Positsioonidel kaks kuni neli on neil palju mehi, kes võivad skoori teha. Tegemist on hästi ettearvamatu satsiga – palju on juhuslikkust ja individuaalset tegutsemist.

Üks võtmemängijaid on eelmisel aastal Panevežyses koos Kristian Kullamäega mänginud Jamel Morris, tema kelle käes on pall kõige rohkem. NBA taustaga JaJuan Johnson on küll juba 34-aastane, aga heal päeval võib endiselt 20-30 punkti panna. Kaitses rõhume kahele-kolmele mehele rohkem.»

Kehva hooaja alguse tõttu vallandas Brindis pühapäeval peatreeneri Fabio Corbanita, kes oli ametis esimest hooaega. Praegu võtsid ohjad üle senised abilised, nii et esialgu peaks mänguplaan jääma üsna sarnaseks.

Brindisi on Europe Cupil juba ühe mängu pidanud. Nädal tagasi kaotati võõrsil 87:91 Zaragosale. Samuti F-gruppi kuuluva Iisraeli klubi Ness Ziona saatus on sõja taustal endiselt lahtine.