Eesti teine reket jõudis Itaalias tähtsa verstapostini

Olenemata järgmisest matšist võib Glinka turniiri juba kordaläinuks lugeda. Samuti on kindel, et ta parandab maailma edetabelis enda karjääri parimat positsiooni. Samas on võimalus teise ringis võidutsemisega kerkida esmakordselt maailma edetabelis 500 parema tennisisti hulka.