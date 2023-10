«Ta näitas iseloomu,» kommenteeris Unitedi peatreener Erik ten Hag Onana penaltitõrjet. «Ta teab, et pole alati oma võimetele vastavalt mänginud ja saab esineda paremini. Ta tegi laupäeval väga hea mängu Sheffield Unitedi vastu ja täna samuti. Ärge unustage pärast vaheaega kiirel vasturünnakul tehtud briljantset tõrjet. Ja ärge unustage, et üheks tema trumbiks on väga hea penaltite tõrjumine.»