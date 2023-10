Lisaks Dubaile on Euroliigaga liitumisel lähedal Paris Basketball, mille eelarve sel hooajal on 9 miljonit eurot ja edaspidi suureneb veelgi, mis mängib praegu EuroCupil ning on seal läbinud neli vooru täiseduga. Euroliiga tahab enda ridades näha meeskondi seni puudu olevatest suurtest metropolidest, lisaks Pariisile kindlasti ka Londonist. Kui vahepeal näis, et nood kaks ongi järgmised liitujad, siis nüüd näib Dubai olevat Londonist järjekorras ette trüginud.