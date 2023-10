Sahinad: FIA kaalus Rally1-autodest loobumist

Seda, et WRC-sarja tervis pole kõige paremas korras, teavad paljud. Seetõttu on sel aastal räägitud palju sellest, et kuidas aidata võistlust vaatemängulisemaks teha ja üheks osaks on selles valemis mõistagi autod.

Alates möödunud aastast sõidetakse WRC-sarjas hübriidajamiga Rally1-autodega. Kuigi algselt loodeti, et need tulevad varasematest masinatest odavamad, siis tulemus on vastupidine ja seetõttu pole neid ka palju stardis.

Nüüd levib sotsiaalmeedias kuuldus, et Rahvusvaheline Autoliit (FIA) kaalus tõsiselt seda, et kõige kõrgemaks masinaklassiks teha Rally2-autod, millega hetkel võisteldakse WRC2-arvestuses.

Seetõttu toimus Ateenas ka kohtumine, kus FIA seda plaani asjaosalistele tutvustas, kuid laiapindset toetust see ei leidnud.

WRC-tiimidest oli selle poolt väidetavalt M-Sport ja Hyundai ning Toyota võtsid neutraalse seisukoha. Küll olid plaanile kindlalt vastu ainult Rally2-autosid tootvad Citroen ja Škoda.

Nende põhjuseks oli see, et kui tehasetiimid hakkaksid pumpama Rally2-autodesse suuri rahasid, siis kaotaks need oma praeguse eesmärgi ehk taskukohasuse eraklientidele.