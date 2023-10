Sel nädalal sõidetakse autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp, milleks on Austrias, Saksamaal ja Tšehhis sõidetav Kesk-Euroopa ralli. Ühtlasi on see eelviimaseks etapiks Ott Tänaku jaoks, kes naaseb pärast praegust hooaega M-Spordist Hyundaisse.