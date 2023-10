AMETLIK ⟩ Tallinna Lauluväljakul toimub tuleval aastal kettagolfi suurturniir

Võistluse ühe peakorraldaja Matthias Vutti sõnutsi õnnestus suvise EM-iga lüüa discgolfimaailma uks pauguga lahti. «Jäime nö otsustajatele korralduskvaliteedi ja uudsete lahendustega silma. Kuna ka üritust väisanud mängijate ja publiku tagasiside oli EM-ile väga hea, siis õnnestus meil üsna kiirelt Disc Golf Pro Tour’i juhtidega virtuaalselt maha istuda ning plaani pidama hakata,» rääkis Vutt.

Tallinna Lauluväljakul toimuv suurvõistlus saab olema üks viiest kõrgeima kategooria ehk Elite Series etapist, mis järgmisel suvel Euroopas aset leiavad. Vutt teadis märkida, et teisteks korraldusõiguse pälvinud riikideks on Taani, Soome, Rootsi ja Norra. «Elite Series etappide hulka kuulumine tagab selle, et samal ajal pole toimumas ühtegi ligilähedaselt võrdväärse tasemega võistlust USAs. Lisaks jagatakse viiel Euroopa etapil samapalju punkte nagu enamus USA võistlustel. See omakorda peaks garanteerima, et järgmisel suvel võib meie kodumaal näha võistlemas suurt osa kettagolfimaailma suurkujudest,» lisas ta.

Kui suvise EM-i eelarve jäi 300 000 € kanti, siis järgmise aasta ürituse planeeritav eelarve on juba üle poole miljoni euro. «Tegeleme aktiivselt nii riiklike kui ka erasektori toetajate otsimisega ja loodame ka suuremale piletitulule tänu pealtvaatajate hulga kasvule. Hea on tõdeda, et valdav enamus EM-i toimumisele kaasa aidanud toetajad on ka uue aasta osas positiivselt meelestatud,» märkis Vutt.

Ka korraldustiimi poolel on Vutti sõnutsi toimunud huvitavad arengud. «Me pole saladust teinud, et mängime pikka mängu ja soovime lähitulevikus tuua Eestisse ka ühe Major-kategooria võistluse. Et tulevikus veelgi läbimõeldumalt tegutseda on meiega liitunud Rally Estonia üks peakorraldajatest Silver Kütt, kes tuleb oma pikaajalise suurvõistluste korraldamise kogemusega meile appi ning võtab mõne valdkonna enda vedada,» rõõmustas Vutt.