Kesk-Euroopa ralli sõidetakse Austria, Saksamaa ja Tšehhi teedel ja see valmistab sõitjatele mitmeid väljakutseid. Kuigi osa neist on seotud ka sellega, et igas riigis on teed natuke erinevad ja seetõttu on väljakutseid palju, siis see pole ainus katsumus.