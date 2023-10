Norra kergejõustikku raputab järjekordne skandaal

Vennad tulid süüdistustega avalikuks Norra väljaandes VG, kus väitsid, et isa kasutas nende üles kasvatamisel vägivalda. «Meid kasvatas isa, kes oli väga agressiivne ja kontrolliv. Ta kaustas meie kasvatamisel füüsilist vägivalda ja ähvardusi. Tunneme endiselt ebamugavust ja hirmu, mis on meid lapsepõlvest saadik saatnud,» seisis vendade ühises avalduses.

Nüüd teatas Norra rahvusringhääling NRK, et Gjert Ingebrigtseni osas on algatatud uurimine, et tuvastada, kas vendade süüdistused isa suhtes vasstavad tõele.