Suvel 64 miljoni eest AC Milanist Newcastle Unitedisse siirdunud Tonalile määrati 10 kuu pikkune võistluskeeld, mis tähendab, et ta saab uuesti mängida jalgpalli järgmise aasta augustis. See tähendab, et tal tuleb vaadata kõrvalt ka järgmisel suvel toimuvat EMi, kui Itaalia peaks sinna kvalifitseeruma.