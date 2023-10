Reegleid rikkunud Tänaku tiimikaaslane sai kohtunikelt karistada

Luksemburgi rallisõitja tegi rallile enda kohta väga hea alguse, kui sai avakatsel viienda koha. Küll sai ta natuke pärast seda halvema uudise, kui selgus, et ta on reegleid rikkunud.

Munsteri eksimus leidis aset kolmapäeval, kui ta lahkus hoolduspargist testikatsele nii, et ei kasutanud hoolduspargis selleks ette nähtud alas ainult elektrijõudu. Nimelt on WRC-sarja regulatsioonides kirjas, et igal etapil on teatud tsoonid, kus sõitjad peavad liikuma ainult elektrijõu toel.