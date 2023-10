Vene suusarahvas suhtub ka eelolevaks talveks pikendatud võistluskeeldu juba irooniaga

Venemaa koondise peatreener Juri Borodavko oli küll Rootsi ja Norra suusatajate peale kuri, samal ajal aga leidis, et tema koondises isegi enam ei reageerita FISi avaldustele. Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe läks veelgi enam hoogu, öeldes, et riigi suusaelus on kõik parimas korras.