Järgmisel aastal on WRC-sarjas kavas 13 rallit ja neist lausa 10 sõidetakse Euroopas. Tendents, mis viimastel aastatel on olnud tavaline. Võrreldes tänavusega on paar muudatust. Kavas on Läti ja Poola rallid, MM-kalendrist jäävad välja Eesti ja Mehhiko.