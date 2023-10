Ralli kolmandal, 13,66 km pikkusel kiiruskatsel kaotas kaheksakordne maailmameister parimale mehele, tiimikaaslasele Kalle Rovanperäle 41,9 sekundit. Finišis ilmnes, et Toyota masina parem esimene rehv oli katki ja veljestki tükk väljas.

Viimasel kolmel aastal on WRC-sarja jalavarjudega varustanud Pirelli. Ogier on korduvalt rehvitootjat väga teravalt kritiseerinud. Nüüdki suutis ta end vaevu tagasi hoida, et mitte väga vängeid sõnu teele lasta.