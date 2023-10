VIDEO ⟩ Tammiku kübaratrikk vedas Eesti koondise ajaloolise võiduni

Koondise peatreener Anastassia Morkovkina sõnul on rõõmustav, et naiskond suutis leida nii palju ruumi liinide vahel ja taga, et sealt ohtlikke momente tekitada. «Esimesed 20 minutit olid natuke rasked, sest ärevus ja vastutus oli naistel õlgadel. See mängis kindlasti rolli ja õiged liigutused ei tulnud välja. Aga leidsime täpselt need ruumid, millest me väga palju räägime. Tänu sellele saime palju standardolukordi ja tekitasime momente, mille ka realiseerisime, lüües väga head väravad,» rääkis Morkovkina.