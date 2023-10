Tänakut tabas kummaline rehvipurunemine

Võrreldes eilsega on Tänak võrreldes tippudega olnud veidi paremini konkurentsis. Tõsi, rehvipurunemine ühel ülesõidul lõi veidi plaane sassi. Lisaks tõrkus kohati hübriid. Ent suurt kahju sellest suures plaanis ei tekkinud. Meie mehe tõstis poodiumipositsioonile Elfyn Evansi avarii 11. kiiruskatsel.

Enda tänase esituse võttis ta kokku nõnda: «Kõik katsed on enam-vähem märjad, nii ka lõikekohad. Üsna porine. Kogu aeg on keeruline. Hommikul arvasime, et läheb kiiremini ja rohkem kuivaks. Aga seda ei juhtunud.»