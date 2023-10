Liverpooli tähtmängija vanemad langesid kodumaal relvastatud inimröövi ohviks

Laupäeva õhtul saabus osaliselt positiivsed teated, kui Colombia president Gustavo Petro kinnitas sotsiaalmeedias, et Diaze ema on tervena leitud. Samas jätkusid endiselt jalgpallitähe isa otsingud. Presidendi teatel on selleks kaasatud kõik tööülesannetest vabad politseinikud.