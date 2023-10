My Relander on hobusega Expert kogunud lisaks Tallinnas toimunud MK-etappi väärtuslikke MK-sarja punkte ka Slovakkiast, kahel korral Ungarist ja Tšehhist.

My kommenteerib ise oma liidrikohta järgmiselt: “Oleme see hooaeg võistelnud palju kaasa just kõrgema tärnilistel MK-etappidel ja olen väga õnnelik, et oleme saanud palju kogemust suuremates sõitudes ja teinud stabiilseid sõite.