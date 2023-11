JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank näitas Lõuna-Eesti derbis võimu

Bigbanki peatreener Alar Rikberg eeldab, et lähirivaalide omavaheline kohtumine tuleb tasavägine. «Võrul on võrreldes eelmise hooajaga toimunud kaks olulist muudatust – esiteks on olemas selge punktikahur ja rünnakuliider Renato Oliveira ning teiseks on liitunud meeskonnaga Kristo Kollo. See on meeskonda toonud rahu ja kogemust ning kindlasti on sel hooajal meeskond palju ühtlasem. Oleme mõlemad samade vastastega mänginud ja tulemuste pealt võib aimata, et kummalgi midagi lihtsat oodata ei ole. Usun, et see võiks olla esimeste voorude üks põnevamaid vastasseise,» rääkis Rikberg.