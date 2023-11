JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech püsib alistamatuna ja lahkus Pärnust kindla võiduga

Enne mängu:

Liigatabelis hoiab Selver/TalTech täisedu ehk nelja võiduga esimest kohta (12 punkti), Pärnu on neljast senipeetud kohtumisest suutnud võita ühe ja on nelja punktiga kuues. Viimati sai Tallinna klubi kirja 3:1 võidu Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme üle ja Pärnu pidi tunnistama Jekabpilsi Luši 3:2 üleolekut.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin tõdeb, et reedene vastane on liiga üks tugevamaid meeskondi. «TalTech on hästi komplekteeritud, kindlasti liiga üks favoriite, kel nõrka kohta polegi. Ka sidemängija on suurepärane ning meie temporündajatel tuleb kahtlamata tõsine tööpäev. Aga sellele vaatamata tahaksime punkte juurde saada ja loodan kodupubliku toel hea mängu teha. Loodan, et rahvast tuleb jälle saali korralikult,» ütles Jasmin.

Renee Teppani lisandumisega on ka Pärnu saanud juurde hea lisakäigu. «Asjad sujuvad üsna hästi, mehed on terved ja tahtmist täis, sisekliima hea. Mulle meeldis väga meie mäng Daugavpilsiga, mis oli Teppani esimene kohtumine meie ridades, seal oli ka noor sidemängija hea ja ei pidanud sidesid vahetama hakkama. Selver on muidugi teistsugune meeskond kui Daigavpils ja selleks peame valmis olema, et seal ei pruugi kõik nii õlitatult kulgeda,» lisas peatreener.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal kostis, et vastane on väga motiveeritud. «Pärnu alles harjub selle koosseisuga ja neil lähevad asjad praegu kindlasti paremuse poole. Kui liidritel pole hea päev, on nad ebastabiilsed, aga meie peame valmistuma väga võitluslikuks kohtumiseks. Usun, et nad on meie vastu väga motiveeritud,» kommenteeris Toobal.