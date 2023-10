Andrei Stasevich//BelTA Pool Photo via AP/Scanpix

Oi, kuidas Venemaa ja Valgevene hokisõpradest presidendid Vladimir Putin (vasakul) ja Aljaksandr Lukašenka tahaksid oma riigi koondisi Milano olümpial näha. Selleks on lihtne retsept: Ukrainas tuleb sõda lõpetada.

Ei lõpe kuidagi see Venemaa sportlaste spordivõistlustele enneaegse naasmise teema. Ehkki rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) on Ukraina sõja algusest saati olnud selgel seisukohal, et Venemaa ja Valgevene koondised pole jääareenidele lubatud, tehti ikkagi üks «huvitav» liigutus.