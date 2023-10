Kalev tõusis pronksikohale ja jäi sellele, sest Kalju ja Paide vastasid hullu viigiga

Kalevil aga on nüüd koos 49 punkti ning tõusti kaugel ees olevate FC Flora ja FCI Levadia järele kolmandaks. Enne onavahelist mängu oli Paidel 48 ja Kaljul 46 punkti.

Kalju tõttas viie minutiga Promise Davidi löökidest 2:0 juhtima! 9. minutil lõi Karl Mööl ühe tagasi, kuid 16. minutil tegi Alex Matthias Tamm penaltist ülitormilise alguse lõpetuseks 3:1! Ent sellega oli Kalju väravate limiit ka täis. Paidele oli väga tähtis, et poolaja lõpu eel sai taas üks tagasi löödud (39. Dominique Simon). Edasi tuli kaua oodata, kuid teisel üleminutil Bubacarr Tambedou viigistas.

Seega jättis tänane päev pronksiheitluses kõik trumbid Kalevi kätte, sest ta on omavahelistes mängudes nii Paide kui ka Kaljuga plussis. Kui meistrivõistluste lõppedes on mitmel meeskonnal võrdne arv punkte, vaadatakse esmalt just omavaheliste mängude tulemusi.