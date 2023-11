Kas jonnakus viib NBA superstaari sihile või jääb ta lõpuks teenimata miljoneid taga nutma?

Eelmise kümnendi lõpus maailma üheks paremaks korvpalluriks peetud Harden on viimastel aastatel hoopis silma paistnud enda jonnakuse poolest. Alates 2020. aastast pole ta üheski klubis suutnud veeta enamat ühest täishooajast. Seejuures on ta eranditult soovinud just nendesse klubidesse mängima minna, kuna Harden jahib endiselt esimest NBA meistritiitlit ja tema hinnangul võimalused selleks kõrgeimad just valituks osutunud meeskondades.