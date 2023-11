Rovanperä kolmeaastane leping Toyotaga lõpeb sel aastal ning Jaapani rallitiim sooviks soomlasega koostööd jätkata. Tiimipealik Jari-Matti Latvala on kinnitanud, et enim soovitud variant oleks jätkata täpselt samade sõitjatega – Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sébastien Ogier.

Saksa väljaanne Rallye-Magazin avaldas aga sel nädalal, et Rovanperä laual on karjääri jätkamiseks mitu varianti. Üks võimalus on 2024. aastal WRCst sootuks puhata ja tegeleda mõne muu meelisalaga. Samas on laual ka variant jätkata vanal moel või siis sarnaselt Ogier’ile – teha kaasa valitud MM-etappidel.