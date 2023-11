AMETLIK ⟩ Kotsari ja Raiestega liitus NBA meistriks tulnud mängujuht

Teisipäeva õhtul teatas Hispaania meedia, et Baskonia on lõpetamas lepingudetaile Chiozzaga, kes mängis eelmise hooaja lõpus Hispaanias Murcia meeskonnas. Kolmapäeval andis klubi ametlikult teada, et 27-aastane ameeriklane on nendega liitunud. Mullu viskas ta kaheksas kohtumises keskmiselt 9,9 punkti, noppis 3,5 lauapalli ja andis 5,4 korvisöötu.