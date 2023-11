Tippjalgpallur: Hamasile üle maailma avaldatav toetus on šokeeriv, nad tuleb hävitada iga hinnaga

Haifa klubi ründaja Haziza tunnistas intervjuus kohalikule väljaandele Ynet Sport, et näeb öösiti luupainajaid ja isegi väiksem müra äratab ta üles. Mees on jätkuvalt kohkunud vähem kui kuu tagasi toimunud Hamasi rünnakust Iisraeli territooriumile, mille käigus tapeti valimatult ka vanureid ja imikuid.

Tema hinnangul tuleks Hamas purustada kõigi võimalike vahenditega, vaid nii on võimalik alanud vägivallapuhangule punkt panna. «Hamas on pälvinud toetust üle maailma ja see šokeeriv. Ma ei ütle, et kõik neid toetavad, aga see ajab mind ikkagi hulluks.

Kuidas on võimalik, et paljud riigid pole isegi terrorirünnakuid hukka mõistnud? Peame selle organisatsiooni iga hinna eest likvideerima. Nii nagu USA püüab hävitada ISISit, peame me ka Hamasi likvideerima.

Igaüks, kes kavandas 7. oktoobri rünnakut, peab surema. Me ei ole rahvas, kes tahab sõda, me püüdleme rahu poole. Aga see peab lõppema!» sõnas kuulus Iisraeli mängija.