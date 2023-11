ANALÜÜS ⟩ Kalev/Cramo näitas suurt südant, ehk vabaneti viimaks ka kammitsaist?

Olgugi et Zaragoza on praegu kodustel meistrivõistlustel kahe võidu ja viie kaotusega 15., mängitakse muljet avaldavas koosseisus. Korvialust turvavad 2015. aasta NBA drafti kolmas valik Jahlil Okafor ja eelmise hooajal EuroCupil säranud Mitchell Watt. Tagaliinis hoiavad ohje septembris Kanadaga MMil nelja parema hulka jõudnud Trae Bell-Haynes ja kogenud itaallane Andrea Cinciarini, äärel madistab mitu hooaega Madridi Reali kuulunud Santiago Yusta. Tugeva CVga mehi on veel mitmeid.