Sellest hooajast on rahvusvahelise suusaliidu ja laskesuusaliidu poolt korraldatud võistlustel keelatud fluori sisaldavad suusamäärded. Mäesuusatamise hooaja esimesel MK-etapil leiti kontrolli käigus Mowinckeli suuskade alt lubadust rohkem fluori, mistõttu sai ta disklahvi.

Fluorikeelust on räägitud juba aastaid, kuid selle kehtestamist on korduvalt edasi lükatid. Peamiseks põhjuseks on olnud usaldusväärse testi puudumine.